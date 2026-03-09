Estaciones de servicio de A Coruña ante la subida de los precios: "Vamos a pedir la rebaja como Portugal"

La guerra en Oriente Medio continúa llevando el precio de los carburantes al alza y, como consecuencia, las estaciones de servicio de toda España se están viendo enormemente afectadas por lo que describen, desde la Asociación Provincial de EESS de Coruña, como una "subida desorbitada que está generando un escenario complicado".

Por ello, Julio César López, presidente de la Asociación Provincial de EESS de Coruña y Vicepresidente de FEGAES, ha confirmado a Quincemil que se encuentran trabajando en solicitar una rebaja como la que aplicará Portugal de forma extraordinaria a los combustibles para paliar los efectos del conflicto bélico. "Estamos pidiendo una reducción de impuestos o, al menos, que el Estado compense la recaudación adicional que obtendrá por el incremento del precio", señala.

Según, el profesional de las estaciones de servicio, al tratarse de un impuesto porcentual como el IVA, la subida del precio implica automáticamente una mayor recaudación, lo que deja margen para aplicar una reducción sin perjudicar a las arcas públicas.

Asimismo, López afirma que el paradigma actual preocupa a la asociación enormemente, por las consecuencias sobre el sector. "Los gasolineros somos, junto con nuestros clientes, el eslabón más débil de la cadena. A la presión que sufren los consumidores se suma que, pese al incremento del precio final, nuestros márgenes se reducen y prevemos una caída muy significativa de las ventas", explica. "Esto implica que perderemos por partida doble: menos margen y menos volumen", concluye.

Precios disparados en A Coruña

En la ciudad de A Coruña, el precio en una de las gasolineras más baratas ha subido 22 céntimos en menos de una semana. Petroprix, situada en la calle Severo Ochoa, número 27, ha pasado de 1,369 euros el litro a 1,539 euros en comparación con el martes pasado.

En el resto de gasolineras también se han incrementado los precios, una tendencia que igualmente se observa en el diésel, con una subida incluso mayor, de alrededor de 36 céntimos. De hecho, la estación de servicio Cepsa de la avenida Porto da Coruña tiene el litro de diésel "óptima" a 1,85 euros y el "star" a 1,76 este lunes.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha encendido todas las alarmas sobre el precio del carburante, a pesar de que solo un 5% del petróleo y un 2% del gas natural licuado que importa España transita por Ormuz, "un bloqueo prolongado tensionaría el mercado global, elevaría la cotización internacional del crudo y del gas y acabaría filtrándose a los precios del día a día", explica Europa Press.

En este sentido, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha disparado este lunes, en torno a las 08:17 horas, más de un 15%, hasta los 107 dólares por barril. "Aunque ha llegado a perforar, por momentos, los 115 dólares", apunta Europa Press.

Ante una nueva oleada de ataques en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, el crudo sigue disparado después de acumular la semana pasada un repunte de más del 30%.