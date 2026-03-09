Desmantelado en A Coruña un punto de venta de cocaína y heroína en la avenida de Fisterra: detienen a su responsable

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre acusado de un delito contra la salud pública. El arrestado, según informa la Policía Nacional en nota de prensa, presuntamente gestionaba un activo punto de venta de drogas en la avenida de Fisterra, desde donde distribuía cocaína y heroína tanto en el interior de su domicilio como en las inmediaciones.

La investigación comenzó tras las denuncias de varios vecinos, que alertaron a la Policía de la posible existencia de un punto de venta habitual en la zona. Agentes del grupo de Estupefacientes de la UDYCO iniciaron entonces las comprobaciones y, tras diversas vigilancias, confirmaron que el sospechoso realizaba intercambios frecuentes de sustancias con distintos compradores.

El operativo culminó el pasado 5 de marzo, a primera hora de la mañana, con la detención del principal responsable del punto de venta. Durante el registro domiciliario los agentes intervinieron varias dosis de cocaína listas para su venta, material para el pesaje y manipulación de la droga, así como 2.500 euros en efectivo.

Con esta intervención, la Policía Nacional da por desmantelado un nuevo punto negro de venta de estupefacientes en la ciudad. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el caso. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.