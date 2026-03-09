A Coruña activa el Consello Local de Igualdade abriendo una nueva etapa de participación social

El Concello da Coruña celebró este lunes la sesión constitutiva del Consello Local de Igualdad, un órgano de participación orientado a fortalecer el diálogo, la corresponsabilidad y el trabajo compartido en torno a las políticas públicas de igualdad en la ciudad.

El acto se desarrolló en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal y contó con la asistencia de la alcaldesa, Inés Rey, quien se encargó de saludar y dar la bienvenida a las personas asistentes al inicio de la sesión. "La creación de este órgano es una buena noticia para la lucha por la igualdad en la ciudad. Un espacio en el que debatimos y trabajamos representantes de todos los grupos políticos y asociaciones civiles. Cuando trabajamos juntas, todo sale mejor y más fácil", subrayó la alcaldesa Inés Rey.

Tras esta apertura institucional, la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, continuó con el orden del día junto con la secretaria y la responsable técnica del Consejo. En su intervención, Canosa destacó la importancia de recuperar un espacio estable y útil para la ciudad, llamado a servir como un canal real de escucha, contraste, participación y formulación de propuestas en materia de igualdad.

La concejala puso el foco en la necesidad de consolidar este órgano como una herramienta útil tanto para el Concello como para el tejido asociativo y los distintos agentes implicados, con el objetivo de compartir diagnósticos, identificar necesidades emergentes y fortalecer las políticas públicas desde una mirada plural y conectada con la realidad social de A Coruña. Además, señaló que uno de los principales retos para las próximas convocatorias será ampliar y reforzar la participación para que el Consello represente cada vez mejor la diversidad de entidades, experiencias y realidades que trabajan por la igualdad en la ciudad.

La sesión contó con la participación de representantes de los grupos políticos municipales y también de entidades vecinales, feministas, sindicales, profesionales, sociales y LGTBI, en un primer espacio de encuentro para reactivar este órgano en el actual mandato. Entre los asuntos abordados se incluyeron las comunicaciones previas de la Secretaría relativas a la designación de la Secretaría, de la responsable técnica y a la delegación de la Presidencia. Tras estos trámites, quedó formalmente constituido el Consejo Local de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña.

"Quiero agradecer a todas las presentes, procedentes de muy diversos ámbitos, su asistencia a este órgano, en el que lucharemos por dar pasos adelante en la conquista de la igualdad real y efectiva para todas y todos", añadió Inés Rey.

En la sesión también se informó a las personas integrantes del Pleno sobre la forma y el plazo de presentación de propuestas y candidaturas para elegir los órganos del Consello, proceso que se abordará en la siguiente sesión ordinaria. El Concello avanzó además la voluntad de dar continuidad al trabajo de este órgano en los próximos meses, con la previsión de realizar una nueva sesión en el mes de septiembre.