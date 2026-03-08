El PP de Betanzos (A Coruña) impulsa una recogida de firmas contra las restricciones en el casco histórico

El Grupo Municipal del Partido Popular de Betanzos, en A Coruña, ha iniciado una recogida de firmas en todo el municipio para respaldar una alegación colectiva contra la normativa de restricciones de acceso al casco histórico impulsada por el gobierno local, actualmente en fase de exposición pública y que, según los populares, genera un "amplio rechazo social".

Según el PP, el centro histórico de Betanzos es un espacio de alto valor patrimonial, urbanístico, social y económico que debe protegerse sin entorpecer la vida cotidiana de los vecinos ni la actividad de sectores clave como el comercio tradicional y la hostelería.

Los populares critican que la normativa promovida por el gobierno de María Barral desincentiva las compras, complica la logística de los repartos, penaliza a los residentes y genera inseguridad jurídica a los usuarios, trasladando la sensación de que acceder al casco histórico es un problema.

La alegación colectiva incluye doce peticiones concretas, entre las que destacan la elaboración de un estudio previo del tráfico, una memoria técnica y un análisis del impacto económico; la ampliación del límite de acceso para no residentes de 30 a 60 minutos; la extensión del horario de carga y descarga y la habilitación de franjas vespertinas; mayor claridad en el uso de las cámaras de vigilancia; criterios objetivos y reglados para la concesión de autorizaciones; y la creación de una mesa de seguimiento permanente con evaluaciones trimestrales públicas sobre los indicadores del impacto de las medidas.

Ceci Vázquez, portavoz del Grupo Municipal del PP, remarca que la iniciativa no busca bloquear la ordenación del tráfico en el centro, sino "garantizar que siga vivo, que el comercio tradicional no resulte asfixiado y que las personas residentes no sufran restricciones desproporcionadas".

La recogida de firmas se desarrollará en numerosos establecimientos del casco histórico, y los cargos del Grupo Municipal recorrerán el municipio durante los próximos días para recabar apoyos, con el objetivo de que la alegación colectiva sea presentada dentro del plazo de exposición pública y logre modificaciones que, según los populares, hagan la normativa más justa, proporcional y efectiva.