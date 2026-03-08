A Coruña se lanza un año más a la calle por el 8M: "Esta é a nosa revolta"

A Coruña vivió hoy, domingo 8 de marzo de 2026, una jornada histórica en el Día Internacional de la Mujer, con una manifestación multitudinaria que recorrió el centro de la ciudad para reclamar igualdad de derechos, justicia social y el fin de la violencia machista.

La convocatoria reunió a colectivos feministas, sindicatos, estudiantes, asociaciones y familias enteras, mostrando un frente unido y diverso.

La marcha comenzó a las 18:00 horas en el Obelisco, uno de los puntos más emblemáticos del centro urbano, y avanzó por el Cantón Grande, donde se podía escuchar el sonido constante de tambores, silbatos y cánticos reivindicativos.

La columna continuó por Sánchez Bregua y Linares Rivas, calles llenas de color gracias a pancartas, globos y banderas que transmitían mensajes de igualdad, sonoridad y justicia social.

Los participantes mostraban lemas recordando tanto la lucha histórica como los retos actuales de las mujeres en Galicia y España.

El recorrido finalizó en la Plaza de las Cigarreras, donde se leyó un manifiesto conjunto. En él se destacó la importancia de mantener los derechos conquistados, avanzar hacia la igualdad salarial, garantizar la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos y erradicar cualquier forma de violencia machista.

Las palabras del manifiesto fueron acompañadas de aplausos, gritos y consignas que resonaron por toda la plaza, reflejando la fuerza y la unidad del movimiento feminista.

El ambiente durante toda la manifestación fue reivindicativo y festivo a la vez, con música, tambores y performances artísticas que acompañaban los pasos de la multitud.

La manifestación de A Coruña se inscribe en un contexto estatal de movilizaciones por el 8M, donde ciudades como Madrid, Barcelona o Santiago de Compostela también vivieron grandes concentraciones.

Todas ellas coincidieron en un mismo mensaje: la igualdad no es negociable y la violencia machista debe ser erradicada de la sociedad.

La jornada finalizó con un sentimiento de orgullo y compromiso, mientras las últimas personas abandonaban la Plaza de las Cigarreras entre aplausos y abrazos.

La manifestación de este 8 de marzo deja en A Coruña una imagen clara: la lucha feminista sigue más viva que nunca, con la participación y el apoyo de toda la ciudadanía, y la ciudad volvió a demostrar que está dispuesta a avanzar hacia una igualdad real y efectiva.