La calidad del aire se mantiene mala en una A Coruña que evita las lluvias

El aire de A Coruña sigue siendo de baja calidad debido a la influencia meteorológica que ha llegado en los últimos días a la ciudad herculina. El parte diario de previsión de Meteogalicia refleja que este factor ha reducido su valor a malo desde el grado favorable, una situación que tendrá continuidad en los próximos días.

La ciudad verá unos cielos con nubes y claros en general, aunque con momentos donde se mostrarán muy nublados.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo es escasa, con porcentajes del 5% tanto por la mañana como por la tarde, y del 80% en la noche.

Las temperaturas, por su parte, experimentarán valores normales para esta época del año. La mínima quedará fijada en 10 grados y la máxima en 15.