Paderne (A Coruña) organiza una excursión a A Guarda y Tui en la primera salida sociocultural de 2026

El Ayuntamiento de Paderne, en A Coruña, ha puesto en marcha la primera salida sociocultural de este 2026, una excursión que llevará a los participantes a A Guarda y Tui el próximo sábado 14 de marzo.

La actividad forma parte del programa municipal de ocio y cultura y llega después de la buena acogida que tuvieron iniciativas similares organizadas durante el pasado año.

La jornada comenzará a las 8:30 horas con salida desde la Casa del Ayuntamiento, desde donde el grupo se desplazará hasta la provincia de Pontevedra para recorrer ambas localidades.

El itinerario incluye también una visita guiada al Monte de Santa Trega, uno de los enclaves más emblemáticos de la zona por su valor histórico y paisajístico.

Durante la excursión, los asistentes podrán pasear por las calles de A Guarda y Tui, descubrir algunos de sus rincones más representativos y disfrutar de la gastronomía local en los establecimientos de la zona.

La actividad está dirigida a vecinos empadronados en Paderne y tiene un precio de 35 euros por persona. Desde el Ayuntamiento recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que recomiendan formalizar la inscripción lo antes posible.

El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de marzo.