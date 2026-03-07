A Coruña reivindica el liderazgo femenino con un amplio programa de actividades por el 8M

Presentación de la programación de actividades por el 8M de A Coruña. Concello da Coruña

El ayuntamiento celebra actividades durante varias semanas con el objetivo de ir más allá de actos simbólicos y ofrecer propuestas que generen reflexión y participación ciudadana

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado la programación municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer, una agenda de actividades que se desarrollará durante varias semanas y que este año se articula bajo el lema "Mujeres reales liderando el cambio". La campaña fue presentada por la alcaldesa, Inés Rey, y por la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, quienes destacaron la necesidad de reforzar las políticas públicas de igualdad en un contexto marcado por nuevos retos sociales y tecnológicos.

La alcaldesa subrayó la importancia de seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres y de combatir los discursos que cuestionan los avances logrados en materia de igualdad. En esa línea, señaló que el 8 de marzo continúa siendo una fecha clave para visibilizar las desigualdades que aún persisten y para reafirmar el compromiso institucional con la igualdad real.

Por su parte, Nereida Canosa explicó que el objetivo de la programación municipal es ir más allá de los actos simbólicos y ofrecer propuestas que generen reflexión y participación ciudadana. "No es una programación decorativa, sino una programación útil", afirmó la concejala, que defendió el papel de las políticas públicas como herramienta para impulsar cambios sociales reales.

La responsable municipal también enmarcó la campaña en un contexto social marcado por nuevos desafíos. Según explicó, hoy la igualdad se enfrenta a un escenario en el que conviven discursos de polarización, formas renovadas de misoginia y el impacto creciente de la tecnología en la construcción de la opinión pública. En este sentido, destacó que el lema elegido pretende reivindicar la diversidad de las experiencias femeninas y reconocer el papel de las mujeres en la transformación social.

"Mujeres reales significa hablar de mujeres diversas: las que cuidan, las que trabajan en condiciones precarias, las que migran, las que sostienen barrios y familias o las que vuelven a empezar", señaló Canosa durante su intervención.

La concejala añadió que el cambio social necesario para avanzar hacia la igualdad no es únicamente tecnológico, sino también democrático y humano. "El cambio que necesitamos o se lidera con igualdad o no será cambio, será retroceso con otra estética", afirmó.

Educación e infancia: sembrar la igualdad desde edades tempranas

Uno de los ejes principales de la programación del 8M en A Coruña es la coeducación, entendida como una herramienta fundamental para desmontar estereotipos de género desde la infancia.

Entre el 25 de febrero y el 18 de marzo, centros educativos del municipio acogen el concierto–cuentacuentos "Cambia el cuento", una propuesta pedagógica que utiliza la música y la narración para cuestionar los roles tradicionales presentes en muchos relatos infantiles.

Además, entre el 2 y el 17 de marzo se desarrollan talleres de creación de juguetes igualitarios, con el objetivo de reflexionar sobre cómo el juego también transmite mensajes sobre los roles de género.

A estas actividades se suman diferentes dinámicas organizadas en las ludotecas y espacios municipales de atención a la infancia durante la semana del 1 al 8 de marzo, donde se trabajará la igualdad a través de juegos y actividades adaptadas a las edades más tempranas.

Mujeres reales y diversidad de experiencias

La programación también pone el foco en la diversidad de las experiencias femeninas y en la necesidad de incorporar una mirada interseccional al feminismo.

En este contexto se celebrará el encuentro "Mujeres que son y están", un espacio de reflexión feminista, decolonial e interseccional que tendrá lugar el 2 de marzo a las 18.00 horas en el Auditorio Afundación.

El encuentro contará con la participación de Ebbaba Hameida Hafed, Suiry Sobrino y María José Jiménez Cortiñas, y estará moderado por la actriz y comunicadora Estíbaliz Veiga.

El objetivo de esta conversación es analizar cómo se cruzan diferentes desigualdades —de género, clase social, origen o situación administrativa— y cómo estas condicionan el acceso a derechos, oportunidades y reconocimiento.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en este tipo de encuentros para fomentar el diálogo y escuchar voces que a menudo han quedado fuera del debate público.

Salud de las mujeres: conocimiento con perspectiva de género

Otro de los pilares de la programación municipal es el ciclo “Mujeres y salud”, que ofrecerá cinco sesiones con especialistas de diferentes ámbitos sanitarios.

La primera tendrá lugar el 3 de marzo en el Quiosco Alfonso, con la endocrinóloga Cristina Tejera Pérez, que hablará sobre hormonas, envejecimiento y salud femenina.

El 4 de marzo, en el Fórum Metropolitano, la dietista-nutricionista Lidia Folgar impartirá la charla "Cuidarme sin castigarme", centrada en la relación entre alimentación, presión estética y bienestar emocional.

La tercera sesión se celebrará el 5 de marzo en el Centro Cívico Ciudad Vieja, donde Paula García Tenorio, especialista en actividad física, abordará la importancia del ejercicio para la salud de las mujeres.

El ciclo continuará el 9 de marzo en el Quiosco Alfonso con la ginecóloga y sexóloga Carol Strate, que hablará sobre perimenopausia, menopausia y los cambios asociados a estas etapas vitales.

Finalmente, el 10 de marzo en la Domus, la psiquiatra y divulgadora Rosa Molina ofrecerá una charla sobre salud mental, bienestar emocional y cuidados.

Inteligencia artificial, redes sociales y misoginia digital

La programación del 8M también aborda algunos de los desafíos más recientes en materia de igualdad, especialmente en el ámbito digital.

El 12 de marzo, el Paraninfo de la Universidade da Coruña acogerá la actividad “Entrevistando a… profesionales del presente en las profesiones del futuro”, centrada en la relación entre inteligencia artificial, ética e igualdad.

La iniciativa está dirigida al alumnado de 4º de ESO y Bachillerato y busca acercar referentes femeninos del ámbito tecnológico a las nuevas generaciones.

Al día siguiente, el 13 de marzo, se celebrará el coloquio "Todas somos charos", dirigido a estudiantes de 2º y 3º de ESO y Formación Profesional.

En este encuentro se analizarán fenómenos como la misoginia digital, el acoso en redes sociales o la expulsión simbólica de las mujeres del debate público online.

Según explicó Canosa, estos debates son necesarios porque los algoritmos y las redes sociales se han convertido en nuevos agentes socializadores que influyen en cómo se construyen las percepciones sociales.

Cultura, bibliotecas y participación comunitaria

Las bibliotecas municipales también se suman a la programación del 8M con diversas actividades.

Entre ellas destaca la charla "Rompiendo reglas: cáncer y menopausia", que se celebrará el 11 de marzo en la biblioteca Durán Loriga, así como el taller “Mujer y salud”, previsto para el 12 de marzo en la biblioteca de Monte Alto.

Además, entre el 4 y el 16 de marzo, la Biblioteca de Estudios Locales acogerá una muestra bibliográfica centrada en masculinidades e igualdad.

El Espazo Diverso también formará parte de la programación con dos encuentros que tendrán lugar los días 11 y 18 de marzo en el Centro Cívico Ciudad Vieja, centrados en los cuidados, el trabajo y el bienestar comunitario desde una perspectiva feminista y LGTBI+.

A estas propuestas se suman numerosas actividades organizadas en los centros cívicos municipales, donde se trabajará la igualdad de forma transversal mediante talleres, encuentros vecinales y dinámicas comunitarias.

Cine y deporte para cerrar la programación

Presentación del ciclo Mulleres de Cine. Concello da Coruña

La cultura tendrá un papel destacado en la programación con el ciclo "Mujeres de cine", que se celebrará en el Teatro Colón entre el 7 y el 22 de marzo.

El ciclo incluye títulos como O corpo de Cristo (7 de marzo), Los pequeños amores (8 de marzo), Todo sobre mi madre (12 de marzo) y La quimera (22 de marzo), y contará con sesiones comisariadas por referentes del ámbito cultural como Bea Lema, María Vázquez, Aida Tarrío y Ledicia Costas.

La programación culminará el 14 de marzo con una carrera popular y una andaina conmemorativa en las inmediaciones de la Torre de Hércules, con el objetivo de visibilizar la defensa colectiva de la igualdad también en el espacio público.

Una invitación a la participación

Desde el Ayuntamiento de A Coruña insisten en que el conjunto de actividades pretende convertir el 8M en un espacio de reflexión, aprendizaje y participación ciudadana.

"La igualdad se construye todos los días", recordó Nereida Canosa durante la presentación, en la que también animó a la ciudadanía a implicarse en las diferentes propuestas del programa.

Con esta programación, el consistorio busca reforzar el compromiso institucional con la igualdad y reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, diversa y democrática.