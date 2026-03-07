A Coruña abre el fin de semana bajando la calidad del aire y esquivando las lluvias

A Coruña inicia el primer sábado del mes de marzo con un índice de calidad del aire negativo. El parámetro aportado en el pronóstico de Meteogalicia desciende el valor desde el grado favorable con el que finalizó ayer al grado malo.

En cuanto a los cielos, se mostrarán con alternancia de períodos de cielos muy nublados con otros de nubes y claros.

Las precipitaciones reducen su porcentaje de aparición, con un 5% por la mañana y un 55% en las franjas de tarde y noche.

Por su parte, el termómetro marcará unas temperaturas habituales para esta época del año. La mínima se situará en 9 grados y la máxima, en 11.