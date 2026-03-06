A Coruña se vuelca con la primera cena solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer

A Coruña acogió este jueves la primera cena solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), un encuentro que reunió a más de un centenar de asistentes comprometidos con la lucha contra el cáncer.

La cita tuvo lugar en el Salón Victoria del Hotel NH Collection Finisterre y buscó recaudar apoyo para la investigación científica y los servicios que la AECC ofrece sin coste a quienes lo necesitan.

El evento, presentado por el periodista Pablo Portabales, contó con la intervención de Manuel Aguilar, presidente de la AECC en A Coruña, quien puso de relieve la relevancia de la implicación de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad.

"Nuestro reto es ambicioso: mejorar la calidad de vida de los pacientes y aumentar la supervivencia, y para conseguirlo necesitamos la colaboración de todos", señaló.

También intervino María Gloria Alfonsín, investigadora predoctoral beneficiaria de ayudas de la AECC, que actualmente trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

Alfonsín destacó cómo el apoyo de la Asociación facilita que los jóvenes científicos puedan desarrollar proyectos que marcan la diferencia en el tratamiento del cáncer.

La velada incluyó actuaciones musicales de Grupo FUA y Black Galicia y un momento de reconocimiento a los patrocinadores del evento, quienes recibieron como recuerdo una fotografía de la Torre de Hércules realizada por el fotógrafo Vari Caramés.

El emblemático faro se convirtió en símbolo de los avances científicos y del acompañamiento constante que la AECC brinda a pacientes y familias.

La cena contó con el patrocinio de Fundación María José Jove, Fundación Trezeluzes, Oncoteam, Trison, Grupo Breogán, Galaica y Grupo Osmos, y la colaboración de NH Collection Finisterre, Nordés Club Empresarial, Mástil Rotulación, Grupo Editorial El Ideal Gallego, La Opinión A Coruña, Quincemil, La Voz de Galicia y Radio Voz.

Con esta primera iniciativa, la AECC refuerza su compromiso con A Coruña, sumando apoyos que permitan avanzar en la investigación oncológica y acompañar a pacientes y familiares en cada etapa de la enfermedad.