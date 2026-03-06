A Coruña ganará un nuevo espacio verde en Eiris, entre Lamadosa y Jerónimo Vázquez Franco

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha en los próximos días los trabajos para convertir en espacio público una parcela sin uso situada entre la avenida de la Lamadosa y la calle Jerónimo Vázquez Franco.

La actuación permitirá nivelar el terreno, eliminar vegetación invasora y crear un entorno ajardinado seguro y accesible para los vecinos.

La parcela se encuentra próxima a las canchas de baloncesto de Eirís, un parque infantil y un espacio biosaudable, elementos que serán integrados en el nuevo diseño del entorno.

El plan de obra contempla la instalación de paneles informativos y un cierre perimetral, seguido por el movimiento de tierras, retirada de escombros y aporte de tierra vegetal, preparando así el terreno para la siembra de césped y la creación de un espacio verde estable.

Además, se colocará un vallado de seguridad en la zona más cercana para garantizar la protección de los usuarios.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Barrios 2025-2027, que busca transformar solares abandonados en áreas de uso público, mejorando la calidad urbana y respondiendo a las necesidades de los vecinos.

Ejemplos anteriores incluyen la renovación de parcelas entre las calles Antonio Ríos y Cerca, donde se habilitaron nuevas plazas y se completaron aceras que antes no existían, facilitando el tránsito peatonal y aportando espacios de encuentro.