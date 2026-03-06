Cerca de 250 estudiantes se manifiestan en A Coruña por el 8M contra la violencia machista

Movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes con motivo del Día Internacional de la Mujer

Unas 250 personas, en su mayoría estudiantes, se manifestaron este viernes por la mañana en A Coruña en una movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La protesta comenzó a las 12:00 horas en el Obelisco y recorrió el centro de la ciudad hasta la Plaza de María Pita, donde se dio lectura a un manifiesto.

La convocatoria formaba parte de una jornada de huelga estudiantil feminista promovida por el sindicato, que hizo un llamamiento a secundar el paro en institutos y centros educativos y a participar en la movilización.

Denuncia del machismo y la violencia en los centros educativos

Durante la manifestación, el Sindicato de Estudiantes señaló que el objetivo de la convocatoria era denunciar la violencia contra las mujeres, el acoso y las actitudes machistas que, según explicaron, siguen presentes en centros educativos y en los primeros empleos de la gente joven.

En el manifiesto leído al final de la marcha, también se vinculó la reivindicación feminista con otras cuestiones sociales que afectan a la juventud, como la precariedad laboral, el acceso a la vivienda o la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

El texto incluyó además críticas a determinadas posiciones políticas que, según la organización convocante, representan retrocesos en materia de igualdad y derechos sociales.

Antesala de las movilizaciones del 8M

La protesta celebrada este viernes en A Coruña sirve como antesala de las movilizaciones previstas con motivo del 8M, que se celebrarán en la ciudad durante el fin de semana con diferentes convocatorias feministas.

La marcha estudiantil recorrió el centro de la ciudad durante el mediodía en un ambiente reivindicativo y sin incidentes, sumándose así a las movilizaciones convocadas en otras ciudades dentro de la jornada de huelga promovida por el Sindicato de Estudiantes.