Cambre (A Coruña) renovará el parque infantil de Francisco Rodríguez en O Temple

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha adjudicado las obras para la reforma integral del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez, situado en la parroquia de O Temple, junto al colegio y al pabellón municipal de O Graxal.

La actuación se incluye dentro del Plan provincial de Obras y Servicios (POS).

El proyecto contará con una inversión de 121.531 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses, durante los cuales se acometerán trabajos de mejora en toda la zona de juegos y en su entorno.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la instalación de un nuevo suelo de caucho amortiguante, que permitirá incrementar la seguridad de los niños que utilizan el parque.

También se renovará el vallado perimetral y se colocará señalización informativa en el recinto.

Además, el plan contempla la sustitución del mobiliario urbano, con nuevos bancos, papeleras y una mesa de pícnic, así como la incorporación de nuevos elementos de juego como columpios, toboganes, balancines y un pequeño rocódromo.

La intervención se completará con la mejora de las zonas verdes, mediante la plantación de árboles, la extensión de césped y la renovación del sistema de riego, con el objetivo de crear un espacio más agradable para el ocio familiar.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, señaló que el gobierno local pretende continuar con la mejora de los espacios públicos. En este sentido, subrayó que el objetivo es seguir impulsando actuaciones en parques, instalaciones deportivas y zonas de ocio, después de encontrarse, según indicó, con "un estado de abandono muy notable en equipamientos deportivos, mobiliario urbano y áreas de recreo" al inicio del mandato.