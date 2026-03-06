La caída de una valla perimetral de obra corta la calle Wenceslao Fernández Flórez en A Coruña

Foto de archivo de un coche de la Policía Local de A Coruña.

La caída de una valla perimetral de una obra que se está llevando a cabo en la calle Wenceslao Fernández Flórez, en A Coruña, ha obligado a la Policía Local a cortar la circulación en este vial por precaución.

La causa del percance ha sido el viento, que ha desplazado este elemento metálico, inutilizando la calle para el tránsito del tráfico rodado.

Además, según refleja el parte de servicio de bomberos, esta madrugada, a las 6:54, se han tenido que desplazar hasta la calle Alcalde Jaime Hervada debido a una incidencia con una farola situada en la vía pública.

En concreto, han tenido que asegurarla debido al riesgo que presentaba de caída, pudiendo causar daños a transeúntes.