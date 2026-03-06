Ofrecido por:
La caída de una valla perimetral de obra corta la calle Wenceslao Fernández Flórez en A Coruña
Agentes del 092 tuvieron que intervenir ante el percance. Los bomberos aseguraron esta madrugada una farola en Alcalde Jaime Hervada
Te puede interesar: Aena invertirá 50 millones en Alvedro, A Coruña, y ampliará la terminal a partir de 2027
La caída de una valla perimetral de una obra que se está llevando a cabo en la calle Wenceslao Fernández Flórez, en A Coruña, ha obligado a la Policía Local a cortar la circulación en este vial por precaución.
La causa del percance ha sido el viento, que ha desplazado este elemento metálico, inutilizando la calle para el tránsito del tráfico rodado.
Además, según refleja el parte de servicio de bomberos, esta madrugada, a las 6:54, se han tenido que desplazar hasta la calle Alcalde Jaime Hervada debido a una incidencia con una farola situada en la vía pública.
En concreto, han tenido que asegurarla debido al riesgo que presentaba de caída, pudiendo causar daños a transeúntes.