Los Bomberos de A Coruña celebrarán este domingo una ruta por la ciudad con salida en Novo Mesoiro

Los Bomberos de A Coruña celebrarán este domingo 8 de marzo, el día de su patrón, con una ruta especial por distintos barrios de la ciudad, una iniciativa que permitirá ver circular a los vehículos del servicio por algunas de las principales avenidas coruñesas.

La salida tendrá lugar a las 10:30 horas desde el barrio de Novo Mesoiro, que será el punto de partida del recorrido.

La caravana de vehículos recorrerá varios puntos de la ciudad, pasando por zonas como Matogrande, Os Castros, Fonte de Catro Camiños, plaza de Ourense, A Mariña o el paseo marítimo, antes de continuar hacia la Torre de Hércules, la avenida Pedro Barrié de la Maza, el entorno del Millennium y Os Rosales.

El itinerario continuará posteriormente por Ronda de Outeiro, la avenida Salvador de Madariaga, Fonte das Pajaritas y la avenida Pablo Picasso, completando así una ruta que atravesará buena parte del tejido urbano de la ciudad.