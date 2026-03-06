Betanzos (A Coruña) aprueba los presupuestos 2026 de casi 14 millones tras no recibir alegaciones

El Concello de Betanzos, en A Coruña, cuenta desde este viernes, 6 de marzo, con un nuevo presupuesto municipal de 13.930.579,24 euros, tras su aprobación en Pleno y al no haberse presentado ninguna alegación. De esta manera, supone un incremento de 2.969.487,46 euros respecto al año anterior, es decir, un 27,09% más.

La alcaldesa, María Barral, volvió a destacar que se trata de una propuesta económica que permite recuperar capacidad inversora y que consolida un modelo de gestión centrado en las personas, en la protección social, en la educación, y que apuesta por la igualdad e impulsa inversiones tanto en el medio rural como en la zona urbana.

Indicó que los presupuestos que entran en vigor "refuerzan los servicios públicos y la colaboración con el tejido social, cultural y económico del municipio, un presupuesto equilibrado, solvente y responsable, que cumple con las normativas de estabilidad, con más servicios públicos, más igualdad, más inversión y más futuro para la ciudadanía".

Uno de los ejes principales del presupuesto es el refuerzo de las políticas sociales, para las que destina unos cuatro millones de euros. Mantiene y refuerza el Servicio de Ayuda en el Hogar reservando 1,3 millones de euros; amplía partidas para transporte municipal y continúa con programas de atención en el ámbito de las drogodependencias, además de incluir el gasto social extraordinario a través del Plan POS+ Adicional. Para la primera edil, la protección social "no es un gasto, sino una inversión en dignidad, cohesión social y justicia".

Incluye la apuesta decidida por la educación pública, destinando 1,3 millones de euros para el mantenimiento del CEIP Vales Villamarín; para la Escuela Infantil Municipal y para la gestión directa del servicio de comedor y madrugadores del Vales Villamarín por parte del Ayuntamiento, lo que refuerza y garantiza el control público y de calidad del servicio.

Por primera vez, el presupuesto incorpora partidas específicas para avanzar hacia la creación de un Centro de Información a la Mujer (CIM), destinando para ello 151.261 euros en el edificio de Servicios Sociales.

Los gastos de personal ascienden a 6.202.232,99 euros, y los de bienes corrientes y servicios superan los 5,2 millones de euros, con un incremento del 18,17%, lo que permitirá reforzar la limpieza, el mantenimiento, la atención social, la cultura, el deporte y los servicios esenciales para la ciudadanía.

Refuerzo a la cultura y a los espacios públicos

Mantiene también la apuesta, a pesar del escaso apoyo de la Xunta, por reforzar la educación cultural a través del Conservatorio municipal. En esta área cultural, se mantiene una firme apuesta por la programación en todos los ámbitos y por la dinamización lingüística, apoyando la creación, la identidad cultural y la normalización de la lengua gallega.

El Concello refuerza las políticas de apoyo a los autónomos y pequeñas empresas, impulsando iniciativas de dinamización y promoción del comercio local, considerado por el gobierno municipal como un pilar fundamental para la economía y la vida urbana de Betanzos.

El capítulo de inversiones reales asciende a 1.312.299,09 euros, con un incremento muy significativo respecto al ejercicio anterior. Entre las actuaciones, que se llevarán a cabo tanto en la zona urbana como en la zona rural, destaca la reforma y recuperación del parque infantil del Pasatempo, en colaboración con la Diputación, con una inversión de 300.000 euros.

También, actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado público y en el Polideportivo Municipal; también se recoge la renovación y pintado de pavimentos viarios en la calle de las Mariñas; Manuel María e Irmandades da Fala; en la zona de Infesta; la humanización y puesta en valor del barrio de la Condesa; y mejoras de pavimentación en la Condomiña.

El presupuesto recoge también transferencias y subvenciones para entidades sociales, culturales y económicas, reforzando la colaboración con entidades que contribuyen a la dinamización social y cultural del municipio. Se incluyen ayudas directas a ACEBE, Asociación Concilia para apoyo educativo y actividades extraescolares y a la Fundación CIEC, sin olvidar las ayudas de emergencia social y las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. También hay una aportación para la Fundación Globo de San Roque para conservar, custodiar y divulgar la tradición del Globo.