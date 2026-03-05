Xunta y las cofradías acuerdan abrir el libre marisqueo en Sada (A Coruña) a partir del lunes

La directora general de Desarrollo Pesquero de la Xunta de Galicia, Ángeles V. Suárez, anunció hoy que el libre marisqueo en la zona de Sada comenzará el próximo lunes 9 de marzo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes.

La medida se acordó tras un encuentro telemático con los representantes de las cofradías de la zona VII, dentro del modelo de cogobernanza que preside la gestión pesquera y marisquera en Galicia.

La decisión se sustenta en la evaluación técnica de los bancos marisqueros, que confirma la existencia de recurso suficiente para permitir la actividad extractora.

Se establece un tope de 6 kilos para la babosa, frente a los 8 kilos de la pasada campaña de Navidad, 2 kilos de almeja rubia y 1 kilo de cornicha, especies que no fueron capturadas en diciembre.

Según los datos de las muestras realizadas en Sada, la biomasa y densidades del stock permiten considerar viable la explotación.

La presencia de ejemplares en talla comercial de almeja babosa y rubia garantiza que la extracción se realizará de forma controlada y sostenible.