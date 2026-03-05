Detenida una mujer en el barrio de Os Mallos, en A Coruña, por agredir a la Policía

Una mujer ha sido detenida en A Coruña en la madrugada del jueves tras agredir a agentes de la Policía. El suceso se produjo en el barrio de Os Mallos, cerca de la estación de tren, minutos antes de las 02:30 horas.

Previamente, la mujer había protagonizado un altercado en el interior de un local de la calle Francisco Catoira 33. Fuentes de la zona explican que la detenida había sido expulsada de un bar de madrugada y que, a raíz de esto, comenzó a comportarse de forma violenta.

Estas mismas fuentes apuntan a que la propia mujer fue quien llamó a la Policía, que se personó en el lugar. A su llegada, continuó comportándose de manera agresiva, llegando a agredir a los agentes de la patrulla desplazada. Por este motivo, la Policía procedió a su detención, acusada de un delito de atentado contra la autoridad.