Abre al público en A Coruña "Virando o rosa", una mirada al cáncer de mama en primera persona

La Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga acoge desde este jueves la exposición fotográfica "Virando o rosa", un proyecto de la fotógrafa documental Diana Fajardo que aborda el cáncer de mama a través de las experiencias y testimonios de mujeres que han pasado por esta enfermedad.

La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto a la diputada provincial Avia Veira, y Concepción Gómez Ruso (Conchi), una de las participantes en el proyecto. La iniciativa fue reconocida con el VII Premio Luísa Villalta a Proxectos pola Igualdade, concedido por la Diputación de A Coruña a Diana Fajardo y Dolores Vázquez.

Durante el acto, Inés Rey destacó que "Virando o rosa" propone una forma diferente de aproximarse a la realidad del cáncer de mama. Según señaló, la muestra invita a reflexionar sobre cómo se ha contado tradicionalmente esta enfermedad y a escuchar las historias de las mujeres que la viven desde una perspectiva más amplia y con enfoque feminista.

La alcaldesa subrayó también el valor de la cultura como herramienta de transformación social y el papel de la mirada feminista en la creación artística. En este sentido, agradeció el trabajo de la fotógrafa y la generosidad de las mujeres que participan en el proyecto, destacando la importancia de compartir experiencias personales para generar conciencia colectiva.

Retratos y testimonios de más de treinta mujeres

La exposición se basa en un trabajo de investigación que incluye entrevistas a más de treinta mujeres de la provincia de A Coruña. A partir de estos encuentros, el proyecto reúne retratos fotográficos y testimonios que reflejan distintas formas de afrontar el diagnóstico y el proceso de la enfermedad.

El trabajo busca cuestionar los estereotipos que habitualmente rodean al cáncer de mama y abrir un espacio de reflexión sobre cómo se vive y se narra esta experiencia.

Además de la exposición, el proyecto se completa con un libro gráfico y con encuentros públicos en los que participan algunas de las protagonistas, generando espacios de diálogo y reflexión.

La muestra "Virando o rosa" podrá visitarse en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga (Durán Loriga, 10) hasta el 5 de abril, con entrada libre.