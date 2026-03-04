La presencia de jabalíes en carreteras provoca dos accidentes en el área de A Coruña

La presencia de jabalíes vuelve a generar problemas en carreteras, en este caso en el área de A Coruña. Esta misma tarde, con pocos minutos de diferencia, se registraron dos accidentes de tráfico, uno de ellos en Sada y otro en Abegondo, donde un motorista resultó herido.

El primero de ellos tuvo lugar en la carretera AG-13, en el kilómetro 7,5 a su paso por Soñeiro. Allí, un vehículo sufrió una salida de vía al cruzarse con unos jabalíes, tal y como informó Urxencias Sanitarias al 112. No se ha confirmado por el momento si hay heridos.

Ese siniestro tuvo lugar a las 20:20 horas de este miércoles. Minutos más tarde, sobre las 20:30 horas, un motorista resultaba herido al chocar contra un jabalí en Mabegondo, a la altura del kilómetro 5,5 de la AC-542.

Media hora más tarde, a las 21:00 horas, un motorista resultó herido en A Coruña en un accidente a la salida del túnel de María Pita. El conductor sufrió una caída en la avenida do Porto, a la altura de Palexco, pero previsiblemente no resultó herido. A la llegada de la patrulla de la Policía Local no había ninguna persona en el lugar del accidente.