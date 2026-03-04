El parque del Observatorio del Agra do Orzán, en A Coruña, a punto de ser estrenado: "Tenemos ganas"

Imagen del derribo del muro del Observatorio de la Aemet en A Coruña. @inesreygarcia

El nuevo parque del Observatorio del Agra do Orzán, en A Coruña, se prepara para recibir a los vecinos tras meses de obras y acondicionamiento. Los preparativos comenzaron a finales de agosto y ahora, recién arrancado marzo, la apertura está cada vez más cerca.

Según explican fuentes municipales a Quincemil, la apertura está prevista en aproximadamente una semana, una fecha que dependerá únicamente de que el césped recién plantado arraigue correctamente.

El retraso en la apertura se debe a las intensas lluvias registradas en la ciudad, que dificultaron el crecimiento uniforme de la hierba y obligaron a posponer la entrada de visitantes.

Desde el Ayuntamiento explican que, si el parque se abriera antes de que el césped esté consolidado, el suelo se levantaría al pisarlo, comprometiendo el cuidado de la nueva área verde y su durabilidad a largo plazo.

Por ello, lo que queda pendiente es realizar una última siega de la hierba ya crecida, un paso que permitirá que el parque esté listo para el disfrute de vecinos y familias.

El Observatorio del Agra do Orzán se convertirá así en un espacio de esparcimiento al aire libre, con zonas verdes diseñadas para pasear, descansar y disfrutar del entorno urbano con seguridad y comodidad.

Los vecinos reclaman mayor celeridad

La apertura del parque del Observatorio fue uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo local en este mandato, con el objetivo de dar respuesta a las demandas del vecindario del Agra do Orzán.

El primer paso para conseguirlo fue obtener la cesión de la superficie colindante a las instalaciones de la Aemet, que se logró a mediados del año pasado; posteriormente se adaptaron los nuevos vallados interiores alrededor del edificio del Observatorio; y, ya en el último tercio del año, el Concello acometió la demolición de los muros perimetrales que impedían el acceso al parque.

"Un barrio como el de Agra con unas 30.000 personas y sin nada verde, sin un espacio para los niños y niñas, y la gente mayor, salvo la plaza de As Conchiñas, necesita un lugar como este" Flor Antelo, presidenta de la Asociación de vecinos del Agra do Orzán

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Agra do Orzán, Flor Antelo, explica a Quincemil que "está aplicada una primera fase, pero falta completarla y abrir el parque. No estamos muy contentos con las trazas que lleva porque llevamos esperando más de 40 años".

Una vecina de la zona, Carmen, explica que tiene muchas ganas ya de disfrutar de este entorno. "Llevamos muchos años los vecinos pidiéndolo. No veo la hora de que sea realidad. Tenemos ganas", dice cuando se le pregunta por su apertura. Eso sí, dice que ya "va tarde": "lo vemos avanzar y queremos tenerlo ya, sobre todo ahora que llega la primavera".