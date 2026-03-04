La niebla causa retrasos en los primeros vuelos de la mañana en A Coruña

La densa niebla con la que se ha levantado A Coruña esta mañana ha alterado la operativa habitual del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.

Así, en cuanto a salidas, los dos primeros vuelos han experimentado retrasos en sus horas de inicio del trayecto. El de las 6:30 horas de Iberia, con destino a Madrid, ha despegado finalmente a las 7:03, mientras que el de las 8:35, también con destino a la capital de España, tampoco ha salido a su hora.

Las llegadas también se han visto afectadas y el vuelo procedente de Madrid operado por Air Europa, que ha salido con retraso, ha tomado tierra en la ciudad herculina a las 8:27. Los dos siguientes, de Vueling e Iberia con origen Barcelona y Madrid, han podido aterrizar con normalidad.