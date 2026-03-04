Declarado un incendio en una vivienda unifamiliar en Culleredo (A Coruña)

Los servicios de emergencia trabajan desde las 12.45 horas en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar situada en el núcleo de Cabana, en la parroquia de Veiga en Culleredo, en A Coruña.

El fuego se originó a mediodía y obligó a movilizar un amplio dispositivo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Culleredo y los bomberos del parque provincial de Arteixo, que continúan con las labores de extinción, ya que las llamas siguen activas.

La intervención se está viendo dificultada porque el inmueble cuenta con abundante estructura y elementos de madera, lo que favorece la propagación del fuego.

La vivienda afectada es una segunda residencia. En el momento en que comenzó el incendio, el propietario se encontraba en el exterior, por lo que no hay que lamentar daños personales.

Según las primeras hipótesis, se baraja como posible origen del fuego un calefactor que permanecía encendido en el interior del domicilio, aunque las causas definitivas se determinarán una vez finalicen los trabajos de extinción y se realicen las oportunas comprobaciones.