A Coruña licita nuevas humanizaciones en Atocha Alta, Páramo y Agra do Orzán

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció la licitación de nuevas actuaciones de humanización en Atocha Alta, la calle Páramo y el barrio del Agra do Orzán, dentro del Plan de Barrios 2025-2027.

En total, el Ayuntamiento destinará más de 1,2 millones de euros a estas intervenciones, que buscan mejorar la accesibilidad y renovar el espacio público en distintas zonas de la ciudad.

En el caso de Atocha Alta, la inversión asciende a 380.000 euros y permitirá actuar en el tramo central comprendido entre la plaza Cantigas da Terra y la plaza de Palau Nouto, así como en un tramo de la calle Tui hasta la intersección con la calle Cuevas.

Según explicó la regidora, el objetivo es avanzar en la humanización del entorno, priorizando al peatón y mejorando la calidad urbana.

Por su parte, en la calle Páramo se invertirán 370.000 euros en actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad en el tramo norte, desde el cruce con Cancelina. Estas obras complementarán las mejoras previstas en el entorno del parque del Observatorio, reforzando la transformación urbana de esta zona del Agra do Orzán.

Además, el Ayuntamiento actuará en otro tramo del Agra, en la zona más próxima a la ronda de Nelle. Allí se ejecutarán trabajos de accesibilidad universal, renovación de pavimentos peatonales con diferenciación de materiales y colocación de nuevo mobiliario urbano, con el fin de modernizar el espacio y hacerlo más inclusivo y funcional.

Parque Adolfo Suárez

En paralelo, Inés Rey avanzó que se ha aprobado la salida a concurso del proyecto de remodelación del parque Adolfo Suárez, con una inversión prevista de 445.000 euros.

La actuación permitirá crear un nuevo espacio que combinará áreas lúdicas y deportivas, incluyendo una pista multideporte y la renovación completa de los elementos biosaludables existentes.

Aprobado el protocolo para el uso de los fondos europeos en Os Mallos y Sagrada Familia

Asimismo, la alcaldesa informó de que el Gobierno local ha aprobado los protocolos de ejecución de las partidas vinculadas a fondos europeos dentro del programa Edil-PAI.

A Coruña ha obtenido una de las mejores evaluaciones, lo que permitirá movilizar 8,7 millones de euros para cofinanciar actuaciones de regeneración en los barrios de Os Mallos y Sagrada Familia. El desarrollo global de estas intervenciones superará los 14 millones de euros, aportando el Ayuntamiento la cuantía restante.

Rey destacó que el foco de estas inversiones se sitúa en dos puntos de la ciudad que recibirán recursos como nunca antes, con actuaciones millonarias centradas en la humanización y en la mejora de la calidad de vida.

La regidora subrayó que se trata de barrios que, a su juicio, "durante mucho tiempo estuvieron olvidados por gobiernos anteriores" y que ahora contarán con proyectos de transformación urbana de gran alcance.