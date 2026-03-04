¿Por qué A Coruña amaneció este miércoles envuelta en niebla? El fenómeno meteorológico que lo explica

A Coruña fue "engullida" esta mañana por una densa capa de niebla que ha dificultado tanto el tráfico aéreo como el rodado, debido a la afección a la visibilidad.

Esta niebla, más habitual en verano, se denomina "nieblas de advección", según ha explicado el delegado de AEMET en Galicia, Francisco Infante, a pregunta de Quincemil.

"Se producen por condensación de vapor de agua del aire en contacto con la superficie fría del océano y son arrastradas a costa por un flujo débil del aire", confirma.

No solo la ciudad de A Coruña amaneció cubierta por este fenómeno meteorológico. Se ha podido ver en gran parte de la costa, desde Fisterra hasta A Mariña lucense.