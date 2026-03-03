El retraso de un tren entre A Coruña y Vigo causa polémica: "A mí me genera mucha ansiedad"

La dependencia de un medio de transporte público para actividades tan cotidianas como ir a trabajar o a cumplir con un compromiso académico puede ocasionar un problema cuando su funcionamiento no es el idóneo.

A pesar de los compromisos de las diferentes empresas prestadoras de servicio, bien sea por parte de empresas de titularidad pública como concesionarias, no siempre se logra esa excelencia, que acaba repercutiendo en los usuarios.

Uno de los servicios que más quejas ha levantado en los últimos meses es el funcionamiento de la red de trenes. Varios usuarios reportan quejas referentes al retraso en concreto en la línea que une A Coruña y Vigo, un eje necesario para la conectividad gallega, sobre todo con el precio del peaje de la AP-9, la vía que vertebra ambas ciudades, para poder usarla mediante el transporte privado.

"Esta situación se lleva prolongando desde hace meses. En la estación nadie da explicaciones y los usuarios llegamos tarde a trabajar prácticamente a diario" relata Olalla, una de ellas, en conversación con Quincemil.

Olalla insiste en que el tren de Barcelona sale en tiempo y forma a diario, mientras que el que ella usa para desplazarse para trabajar, no. "El de las 8:00 ayer salió con 20 minutos de retraso, hoy con 13 minutos. Suele ocurrir entre una y dos veces por semana".

Olalla ha buscado unas respuestas que no ha encontrado aún. "He preguntado en las ventanillas de venta de billetes, en atención al cliente, he solicitado hablar con un superior, y la respuesta es que ellos no saben nada y los superiores no están ahí".

En su caso, esto le está afectando a su trabajo. "A mí me genera mucha ansiedad. Soy profesora, tengo que estar a las 9:00 en la fila. Al final, están jugando con nuestros puestos de trabajo", sostiene.

Fuentes de Renfe insisten a consulta de Quincemil que el servicio "se presta con normalidad" y que solamente hay un tren que ha salido con demora de "unos minutos".