Un incendio en una vivienda de Oleiros (A Coruña) obliga a intervenir a los Bomberos

Los Bomberos de Oleiros, en A Coruña, fueron movilizados este lunes tras recibir aviso del CIAE 112 a las 14:50 horas por un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la Rúa Cobo, número 18, en Oleiros.

A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que la Policía Local ya se encontraba en la zona y que el fuego había sido sofocado por los propios propietarios del inmueble.

No obstante, el interior de la vivienda estaba completamente inundado de humo, lo que obligó a los servicios de emergencia a actuar para garantizar la seguridad.

Las labores de los bomberos se centraron en la ventilación de la vivienda para evacuar el humo acumulado, así como en la revisión del estado del mobiliario y del falso techo afectados por el incendio.

Para ello, utilizaron una cámara térmica con el objetivo de descartar posibles focos ocultos o puntos calientes que pudieran provocar una reactivación del fuego.