El TSXG revoca la resolución de la exalcaldesa de Sada (A Coruña) sobre retribuciones de concejales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) revoca la resolución de la exalcaldesa del Ayuntamiento de Sada, María Nogareda (que accedió al gobierno local tras una moción de censura a Sadamaioría) de fecha 18 de noviembre de 2022, sobre la designación de los miembros de los órganos unipersonales y colegiados de gestión y asesoramiento, así como los apartados del acuerdo plenario adoptado el 29 de diciembre de 2022 sobre retribuciones de algunos concejales.

La sala también anula el acuerdo que declaró la compatibilidad parcial de una concejala. Así, estima en parte los recursos formulados frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de A Coruña.

Los magistrados especifican en la resolución que ninguno de los concejales debe reintegrar las retribuciones percibidas por sus funciones, pues indican que los actos administrativos, aunque posteriormente anulados, se presumen legítimos hasta su invalidación formal.

"La doctrina del enriquecimiento indebido puede amparar el pago de trabajos encomendados verbalmente y sin título jurídico alguno, pero también ese enriquecimiento indebido se produciría en el caso de que la entidad local les exigiera a los cuatro concejales la devolución de los importes que percibieron por los servicios que se les encomendó a través de una resolución", señala la Sala.

Los jueces añaden: "Y dos acuerdos plenarios que se presumían ajustados a derecho, aunque luego fueran anulados, pues entenderlo de otro modo supondría hacer recaer, exclusivamente sobre quienes trabajaron en las funciones asignadas, el efecto negativo de la actuación anómala que adoptó la autoridad superior".

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

Sadamaioría celebra el fallo

Sadamaioría, por su parte, celebra que la sentencia "anule los acuerdos del Gobierno tránsfuga adoptados tras la moción de censura de noviembre de 2022, tanto lo de la alcaldesa tránsfuga, María Nogareda, de designación de su gobierno como los acuerdos plenarios de régimen de dedicación y representación de órganos".

"La sentencia del TSXG deja claro que el gobierno surgido de la moción de censura fue un gobierno tránsfuga y, además, ilegal e ilícito", aseguran fuentes del partido en un comunicado, en el que insisten en que el concello debería haber aplicado la condición de concejales no adscritos a aquellos ediles que habían sido expulsados de los grupos y de sus formaciones políticas y que, "en consecuencia, no podían asumir nuevas responsabilidades ni mejorar su régimen retributivo, como efectivamente aconteció".

Sadamaioría añade que el TSXG anula de esta forma los nombramientos y las retribuciones aprobadas respecto a los concejales de Alternativa dos Veciños y PSOE que apoyaron aquella moción, pero no del PP, "ya que debido a su pasividad y inacción en la toma de decisiones, no constó a tiempo en el Ayuntamiento a comunicación formal de la expulsión".

"Esta sentencia es especialmente relevante porque es la primera vez que el TSXG confirma que la situación de transfuguismo no depende de si la expulsión es provisional o definitiva, sino de las órdenes de expulsión", añade el comunicado de Sadamaioría.

El fallo judicial confirma también la nulidad de la compatibilidad parcial concedida a la concejala María Pardo Fabián, al considerar que no se ajustaba a los límites salariales establecidos por la legislación sobre incompatibilidades en el sector público, permitiéndole cobrar más del que contempla la ley.

"Sadamaioría recibe con satisfacción esta resolución, que supone un mensaje inequívoco: el transfuguismo no puede convertirse en un atajo para alcanzar el poder ni para obtener mejores condiciones económicas dentro de una institución pública. El Tribunal deja claro que el Ayuntamiento no podía ignorar las expulsiones acordadas por los partidos ni reinterpretar sus efectos para consolidar aquel cambio de gobierno", insiste el partido.

Así, Sadamaioría defiende que la responsabilidad política por lo ocurrido en 2022 queda respaldada por una resolución judicial.