Inés Rey reivindica en A Coruña el término "charo" en la presentación del 8M: toda la programación

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó este lunes que se considera "charo' durante la presentación de la programación municipal con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

La regidora realizó esta declaración al referirse al uso del término como etiqueta despectiva hacia mujeres que participan en el debate público o defienden posiciones feministas.

Rey señaló que el lema elegido este año es "Mujeres reales liderando el cambio", una consigna que, según explicó, pretende subrayar el compromiso institucional con la igualdad efectiva. Indicó que la palabra "mujeres" alude a la persistencia de desigualdades en ámbitos como el salario o el reconocimiento profesional; "reales", a la diversidad existente; y "liderando el cambio", a la necesidad de asumir responsabilidades en la construcción de derechos y políticas públicas.

Durante su intervención, la alcaldesa hizo referencia al contexto de polarización y a la presencia de discursos que, a su juicio, utilizan términos como "charo" para desacreditar la participación femenina en el espacio público. En este sentido, consideró que este tipo de expresiones forman parte de dinámicas de desprestigio y violencia simbólica.

Rey también abordó cuestiones como la transformación digital y la inteligencia artificial, señalando que estos ámbitos influyen en la construcción de opiniones y que es necesario evitar la reproducción de sesgos de género.

Asimismo, recordó los datos recientes de violencia de género en España y reclamó a la Xunta la implantación de un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en A Coruña, al considerar que la ciudad debería contar con un recurso propio.

Programación del 8M

En el acto participó la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, quien detalló la programación prevista. Entre las iniciativas figuran actividades de coeducación en centros educativos, talleres en espacios municipales, jornadas sobre interseccionalidad, un ciclo cultural en el Kiosco Alfonso, la Domus y el Teatro Colón, así como propuestas cinematográficas como Todo sobre mi madre.

La programación incluye además una carrera popular y andaina conmemorativa en las inmediaciones de la Torre de Hércules que se iluminará de morado y actividades formativas dirigidas a alumnado de ESO y Bachillerato sobre inteligencia artificial y profesiones de futuro.