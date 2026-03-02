Paseo Tierno Galván de Culleredo (A Coruña).

Paseo Tierno Galván de Culleredo (A Coruña). Concello de Culleredo

A Coruña

Culleredo (A Coruña) alerta de una estafa telefónica vinculada a la venta de depuradores de agua

Vecinos del municipio han recibido llamadas en las que el estafador los informa de un supuesto servicio o campaña impulsado por el propio Concello, que alerta que es falso

El Concello de Culleredo ha lanzado este lunes un aviso a toda la ciudadanía por una estafa que se está produciendo en el municipio. Algunos vecinos han recibido llamadas telefónicas fraudulentas vinculadas a la venta de depuradores de agua.

Así, según ha podido saber el ayuntamiento tras hablar con varias personas, los estafadores se ponen en contacto con los vecinos y vecinas ofreciendo la venta de un depurador de agua, alegando que se trata de un servicio o campaña impulsada por el propio Concello.

El Gobierno local niega que el Concello de Culleredo esté ofreciendo este servicio o haya autorizado a ninguna empresa a utilizar su nombre para la comercialización de este tipo de aparatos: "Se trata de un intento de fraude mediante suplantación de identidad institucional".

Ante esta situación, el Concello de Culleredo pide a la población extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas:

  • No facilitar datos personales: Bajo ningún concepto se deben proporcionar nombres completos, direcciones, números de cuenta o datos bancarios por teléfono a desconocidos
  • Desconfiar de servicios no solicitados: El Concello no realiza ventas telefónicas ni promociona productos comerciales de forma privada en los domicilios
  • Avisar a las autoridades: En el caso de recibir una llamada de este tipo, se aconseja encarecidamente a los afectados que cuelguen de inmediato y pongan el hecho en conocimiento de la Policía Local o de la Guardia Civil para facilitar su investigación