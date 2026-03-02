A Coruña abre marzo con temperaturas normales y opción de lluvias

A Coruña abre la primera semana completa de marzo con un tiempo que se acerca a lo primaveral. El pronóstico de Meteogalicia deja para la ciudad herculina cielos que alternarán períodos de nubes y claros con otros poco nublados o despejados.

Según el instituto autonómico, las temperaturas serán las normales para esta época del año, con mínimas que alcanzarán los 10 grados y máximas que marcarán 13 grados.

Puede haber precipitaciones a lo largo de hoy, con porcentajes del 55% por la mañana y noche, y 65% por la tarde.

En cuanto a la calidad del aire, será de un nivel favorable en general, manteniendo la tendencia de los últimos balances.