Un accidente sin heridos en A Coruña causa retenciones en la rotonda de la avenida de Monelos

Un accidente superadas las diez de la mañana en la rotonda de la Avenida de Monelos, en A Coruña, ha causado pequeñas retenciones al tráfico a primera hora de esta mañana en esta zona.

El percance, que se produjo por alcance, no ocasionó heridos y los conductores de ambos vehículos han dado parte amistoso, no siendo necesaria la intervención del servicio de atestados.

Algunos autobuses urbanos no pudieron continuar con la ruta establecida, dado que uno de los coches implicados se quedó atravesado en la propia rotonda.

Un motorista herido

A Coruña registró otros dos accidentes de tráfico durante la pasada madrugada. El más grave se produjo después de medianoche, cuando un motociclista de 21 años impactó contra un turismo, resultando herido de forma grave.

El fue trasladado por el 061 al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) para ser tratado de las lesiones producidas en el percance.

A las 7:44, por su parte, un turismo impactó contra un camión en la Avenida da Universidade. A pesar de la hora, no se produjo un gran colapso de tráfico, que pudo circular con normalidad. El conductor del turismo tuvo que ser trasladado a urgencias al presentar dolor en la zona cervical a consecuencia del impacto.