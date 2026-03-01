El centro de salud de Portádego, en Culleredo (A Coruña), contará con un aparcamiento exprés Concello de Culleredo

El aparcamiento público de O Portádego, en el municipio de Culleredo, contará con una zona exprés de aparcamiento gratuito. La medida, anunciada este fin de semana por el Concello, busca propiciar la rotación de plazas y favorecer a los usuarios del centro de salud. El estacionamiento limitado estará marcado como zona azul pero no tendrá coste.

Un total de 24 plazas ya fueron repintadas esta semana y también se instaló una señal vertical.

El tiempo máximo autorizado será de 40 minutos y la limitación estará en vigor de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas, siguiendo el período de funcionamiento principal del centro de salud. Los conductores serán los responsables de señalar en el interior del vehículo la hora de llegada. Según indica el Concello, la Policía Local llevará a cabo controles exhaustivos para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar que haya vehículos ocupando por largos períodos esa zona, como se ha detectado ahora.

El alcalde demanda a la Xunta más aparcamiento

En declaraciones del alcalde recogidas en una nota de prensa, José Ramón Rioboo, explica que "la actuación busca garantizar la existencia de aparcamiento para quien va al médico" y que, cuando la Xunta construyó el centro de salud en el 2017, lo hizo sin espacios de estacionamiento, por lo que el Concello dedicó una finca municipal para ello.

En este sentido, el gobierno local instó a la Xunta a habilitar como aparcamiento la parte de la parcela que en su día le cedió para levantar el centro de salud y que quedó en desuso. Con esa actuación se podrían crear plazas para los trabajadores y así liberar más del aparcamiento público.

"Tenemos total disposición incluso para ceder más superficie de la parcela de la radio municipal con el fin de incrementar el aparcamiento si así lo considera la Xunta", destaca Rioboo, señalando un terreno cedido a la consellería y sin utilizar como alternativa posible.