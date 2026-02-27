Oleiros (A Coruña) abre el 1 de marzo el pago voluntario de varios impuestos municipales

El ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, iniciará el próximo 1 de marzo el primer período voluntario de pago de distintos tributos municipales, que permanecerá abierto hasta el 30 de abril.

Durante estos dos meses, los contribuyentes podrán abonar varios impuestos sin recargo.

Entre los conceptos incluidos en esta campaña se encuentran el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva de espacio, la tasa de cementerios municipales y la correspondiente al aprovechamiento del dominio público mediante cajeros automáticos y máquinas expendedoras instaladas en fachadas y accesibles desde la vía pública.

Los recibos que estén domiciliados se cargarán automáticamente en las cuentas bancarias el 1 de abril de 2026.

Quienes no tengan domiciliado el pago podrán realizarlo en las entidades colaboradoras (ABANCA, Caixabank, BBVA y Banco Santander) siempre dentro de su horario habitual de caja y con el documento de ingreso correspondiente. También estará disponible el abono presencial en la Oficina de Recaudación municipal.

Además, el Ayuntamiento facilita el pago por vía telemática. Podrá efectuarse a través de la banca electrónica y cajeros automáticos de las entidades colaboradoras que lo permitan, así como mediante la sede electrónica municipal, tanto con identificación digital como sin ella.

En este último caso será necesario introducir los datos que figuran en el recibo, como emisora, referencia e importe.