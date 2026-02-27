Nuevo radar en Carral (A Coruña): la N-550 suma un punto de control permanente

Un radar en una foto de archivo. Shutterstock

La carretera N-550 a su paso por Carral, en A Coruña, cuenta desde esta semana con un nuevo radar fijo operativo. El dispositivo, ubicado en el punto kilométrico 15+730, ya forma parte de la red de control permanente de velocidad en la provincia de A Coruña.

La activación se enmarca en el último plan de la Dirección General de Tráfico, que ha puesto en funcionamiento 33 nuevos radares en once comunidades autónomas.

Además de Galicia, los nuevos puntos de control se reparten por Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

Del total incorporado, 20 son radares fijos y 13 son de tramo, estos últimos diseñados para calcular la velocidad media entre dos puntos. El despliegue forma parte de un programa más amplio que prevé alcanzar 122 nuevos dispositivos a lo largo de 2025.

Durante los primeros 30 días, los conductores detectados superando los límites recibirán una carta informativa sin sanción económica.

Finalizado ese periodo, se aplicará el régimen sancionador habitual, con multas y posible pérdida de puntos del carné.