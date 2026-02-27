A Coruña recuperará la parada de taxis en el Obelisco con el avance de las obras en los Cantones

A Coruña recuperará muy pronto la parada de taxis del Obelisco. El avance de las obras en los Cantones, que llegan a su epicentro y estarán finalizadas este mismo año, entrará en su siguiente fase el 3 de marzo, actuando principalmente en el Cantón Pequeño. Por delante quedan intervenciones en la pavimentación, la peatonalización o el acceso al parking. También la colocación de la vegetación y de los bancos, que serán los últimos elementos que se coloquen desde la Marina hasta plaza de Mina.

En una visita a las obras, la alcaldesa Inés Rey explicó que las siguientes actuaciones quitarán el desnivel en la zona peatonalizada y eliminarán las escaleras de acceso al parking en el Cantón Grande, pasando a la esquina de Entrejardines.

En el Cantón Grande, la antigua salida de los coches desde el aparcamiento desaparece y en su lugar habrá una grada y un ascensor, para facilitar la accesibilidad al parking.

En el Cantón Pequeño habrá un carril de circulación por sentido. La zona de carga y descarga durante esta fase se moverá a Durán Loriga y también cambiará de ubicación la estación de BiciCoruña. Habrá una base provisional en Santa Catalina y otra en avenida do Porto, a la altura de la gasolinera. Durante los trabajos también desaparece de forma provisional el carril bici en esta zona, por lo que los ciclistas deberán circular por la carretera.

En los próximos trabajos también se recolocará una maceta redonda que contaba en su punto medio con una farola y que se retiró para su restauración.

"Somos prudentes cos prazos, pero a obra vai en prazo e cumprindo os fitos que se marcaron no seu momento. Temos previsto que remate este 2026", recordó la alcaldesa, que señaló que la incidencia de las borrascas en los primeros meses del año sí han provocado algún retraso en el desarrollo de las obras pero que "os técnicos e as empresas tratarán de compensar con maior axilidade".

Acceso al Obelisco

La reforma de los Cantones cuenta con un presupuesto superior a los 7 millones de euros y actuaciones en cerca de 24.000 metros cuadrados. Entre los trabajos ya finalizados están la pavimentación de 12.000 metros cuadrados desde la Marina hasta el Cantón Grande, incluyendo las calles Alcalde Manuel Casás, Ambrosio Feijóo y la del Teatro Colón pasando por la plaza de la Aduana.

En todo este tramo ya han finalizado las actuaciones en la red de saneamiento y en el alumbrado. Además, se ha colocado el borde que separa el carril bici y la calle entre los jardines y el Teatro Colón.

En cuanto al mobiliario urbano, ya se han colocado las bases de piedra de los bancos y decoraciones. De todas formas, Rey subrayó que queda pendiente la colocación de las partes de madera, que se pondrán al finalizar la obra. La alcaldesa también puso en valor la restauración de los bancos de piedra que ya se encontraban junto al Obelisco.

Otra de las actuaciones más destacadas fue la reubicación del ejemplar de metrosidero, para la que fue necesario utilizar una grúa. Su replantación obligó a cambiar también la tierra en la que se encontraba plantado, ya que en su localización anterior estaba sobre una arqueta que soltaba gasoil, contaminando el árbol, tal y como explicó la alcaldesa.

En cuanto al Obelisco, con la reforma se ha eliminado el decorado de piedras y vegetación que lo rodeaba, en favor de unos pequeños escalones de piedra. "Agora podemos tocalo e chegar ata el e mesmo ler as inscricións que ten na súa base", subrayó Rey, que añadió que estas también serán restauradas.

A esto añadió que "o Obelisco foi concebido como un elemento monumental cunha base pétrea á que se puidera achegar a xente para ver esas lendas e inscricións" y que la zona verde a su alrededor se colocó cuando esta era una rotonda para el tráfico rodado, "algo hoxe impensable". Ahora, el monumento cuenta en su parte baja con un alfombra pétrea con una inclinación pensada para evitar el embalsamiento de agua.

El PP critica la falta de "verde" junto al Obelisco y el avance de la reforma

En un comunicado difundido este mismo viernes, el portavoz del grupo popular, Miguel Lorenzo, ha criticado los primeros resultados que se ven de la reforma de los Cantones.

El líder del PP local afirmó que "en la primera parte que abrió hace unos meses, la Marina, denunciamos la chapuza en el pavimento, agrietado en la mayor parte de su superficie, y múltiples deficiencias en los remates". En la fase actual, los populares señalan que en la zona del Obelisco "ha desaparecido el verde, es todo cemento y no gusta".

Lorenzo añadió que esto es "lo que pasa cuando hace obras sin consensuar con los coruñeses y sin controlar la ejecución. Estaremos vigilantes para que esta, que cuesta 8 millones de euros a todos los coruñeses".