Condenado a tres años y medio de cárcel un hombre por vender droga a menores en Cambre (A Coruña)

La sección primera de la Audiencia Provincial de la Coruña ha impuesto tres años y medio de prisión a un hombre por un delito contra la salud pública en su modalidad agravada por facilitar drogas a menores de edad en Cambre.

La sala ha absuelto al acusado de los cargos de agresión sexual y exhibición de material pornográfico a menores.

Según recoge la sentencia, el procesado vendía hachís a jóvenes siendo consciente de su edad, y se encontraron pruebas que confirmaban esta actividad delictiva.

No obstante, la Audiencia señala que no se logró demostrar los supuestos delitos sexuales ni la exhibición de material pornográfico, ya que el testimonio de la presunta víctima no fue suficiente para romper la presunción de inocencia, al no existir testigos presenciales ni evidencia objetiva que avalara su relato.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.