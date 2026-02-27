Coirós (A Coruña) lleva a la Fiscalía el conflicto por tres perros peligrosos tras varios ataques

La tensión acumulada en el lugar de Xora ha desembocado en acciones legales. El Concello de Coirós ha decidido trasladar a la Guardia Civil y a la Fiscalía la situación generada por tres perros potencialmente peligrosos que, según denuncian los vecinos, deambulan sin control por la zona, protagonizando varios incidentes recientes que han puesto en alerta a las familias del entorno.

El gobierno local sostiene que la vía administrativa ya había sido agotada y que la falta de respuesta efectiva por parte de la propietaria obligó a dar un paso más. El alcalde, Francisco Quintela, confirmó que el pasado mes de diciembre se remitió un apercibimiento formal instando a la dueña a garantizar el control de los animales y que los hechos ya habían sido comunicados a la Guardia Civil.

“Estamos ante una situación que genera preocupación real y que evidencia un incumplimiento reiterado de las normas básicas de convivencia y de la normativa vigente”, señaló el regidor.

Un suceso que agravó la preocupación vecinal

El episodio más reciente se produjo esta misma semana, cuando varias familias paseaban con niños pequeños en las inmediaciones del río. Lety Fandiño, vecina de Coirós, relata lo ocurrido. “Llevamos meses casi sin poder salir de casa porque los perros aparecen continuamente por la calle. Son tres animales de raza potencialmente peligrosa, sin chip, sin registro y, según sabemos, sin vacunas”, afirma.

El miércoles por la tarde, mientras jugaban con varios menores -entre ellos una bebé de seis meses-, los animales irrumpieron en la zona. “Escuchamos que algo estaba mordiendo el carrito del bebé. Cuando nos giramos, los tres perros nos estaban acorralando”, explica. “Mi amiga cogió un paraguas y, gritando, consiguió apartarlos hacia la carretera mientras yo escondía a los niños por si atacaban”, añade.

Un vecino que circulaba en coche se detuvo tras las señales de auxilio y ayudó a dispersar a los animales. Sin embargo, minutos después volvieron a aparecer. “Cuando íbamos a subir a los coches regresaron por detrás. Metimos a los niños dentro y mi padre y mi marido tuvieron que usar un palo y un hierro para quitárselos de encima”, relata.

Horas de incertidumbre

Tras el primer incidente, los vecinos contactaron con la Guardia Civil. Según el testimonio recogido, inicialmente no fue posible enviar una patrulla porque se encontraban atendiendo otro servicio. También llamaron al 112 mientras intentaban localizar a la propietaria. “La dueña nos dijo que estaba en A Coruña y que mandaría a una amiga, pero los perros siguieron sueltos durante horas, persiguiendo coches y generando más peligro”, asegura Fandiño.

La patrulla se desplazó finalmente desde la comandancia de Sada a última hora de la tarde. La propietaria llegó después y procedió a recoger a los animales. Los agentes informaron a los afectados de la posibilidad de presentar denuncias individuales en el registro municipal.

Más vecinos afectados

Esta misma semana, otro residente que paseaba por la zona tuvo que saltar un cierre para escapar de los perros y sufrió una caída que le provocó lesiones leves. Según los vecinos, necesitó que un familiar lo recogiera en coche al no poder abandonar el lugar con seguridad.

La preocupación se ha extendido por Coirós y también fuera del municipio, generando una movilización vecinal para formalizar denuncias. “Esto no es algo puntual. Llevamos más de dos meses con episodios similares”, sostiene Fandiño.

Actuación institucional y limitaciones administrativas

Desde la Alcaldía se insiste en que el problema no solo afecta a la convivencia, sino que podría implicar riesgos para la seguridad vial y para el bienestar de los propios animales. El Concello solicita ahora la intervención de las autoridades competentes para: prevenir posibles ataques o accidentes, garantizar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y restablecer la tranquilidad en Xora.

“Nuestra prioridad es proteger a los vecinos. No podemos permitir que una situación prolongada ponga en peligro a familias y niños”, afirmó el alcalde.

Los residentes señalan además que determinadas limitaciones administrativas dificultan una intervención más ágil en materia de recogida animal, lo que prolonga la sensación de desprotección.

Mientras las denuncias avanzan por la vía judicial, los vecinos esperan que la actuación coordinada entre Concello, Guardia Civil y Fiscalía permita resolver definitivamente el conflicto.