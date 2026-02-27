Arteixo (A Coruña) instalará 11.300 contadores de agua digitales a partir de la próxima semana

El Concello de Arteixo iniciará la próxima semana la instalación de 11.300 contadores de agua digitales dentro del proceso de modernización y transformación tecnológica de la red municipal de abastecimiento.

El municipio ya había comenzado esta transición en años anteriores con la implantación de dispositivos inteligentes en zonas como el polígono de Sabón y distintos núcleos rurales. Con este nuevo despliegue, el sistema permitirá obtener los datos de consumo de forma automática y mucho más sencilla que con el modelo actual.

Las lecturas quedarán centralizadas en un software de gestión que facilitará el seguimiento de los caudales de los abonados y permitirá integrar directamente la información en el programa municipal de facturación, mejorando así la eficiencia del servicio.

Esta actuación forma parte del proyecto Arteixo/Sumagua_2025/2026, financiado con fondos europeos del PERTE de digitalización del ciclo del agua. En este marco, la empresa pública Sumarte, encargada de la gestión del agua en el municipio, pondrá en marcha una campaña de instalación de equipos de telelectura y telegestión.

El plan contempla la renovación de aproximadamente el 65% de los 17.590 contadores actualmente existentes en Arteixo. La implantación de los nuevos dispositivos se realizará de manera progresiva a lo largo de los próximos meses.