Cambre (A Coruña) repara varias calles tras semanas de lluvias intensas
El Ayuntamiento inició esta semana un plan de rebacheo por todo el municipio y continuará los trabajos en los próximos días
El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha puesto en marcha un plan urgente para arreglar carreteras, caminos y calles de titularidad municipal después de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
Las labores de rebacheo comenzaron el lunes 23 de febrero y se extenderán durante los próximos días por distintas zonas del término municipal.
Durante la primera jornada, los operarios actuaron en As Gamelas y en el tramo comprendido entre A Rocha y la rúa Príncipe, atendiendo varios desperfectos provocados por el deterioro del firme.
El martes los trabajos se trasladaron a O Temple, la rúa Constitución y el paseo marítimo, donde se repararon baches y zonas hundidas.
El miércoles fue el turno de la carretera de A Fontiña, A Casilla y Amil, mientras que hoy está previsto intervenir en Cambre centro, Pontido y Aián.
Desde el Gobierno local avanzan que la próxima semana se completará el rebacheo en aquellas vías que aún quedan pendientes dentro del municipio.