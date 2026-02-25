Rescatan a un pesquero tras quedar sin motor a 3,5 millas de la Torre de Hércules, en A Coruña

El pesquero Francisco Javier Uno, con tres tripulantes a bordo, tuvo que ser asistido este miércoles por Salvamento Marítimo tras sufrir una avería cuando faenaba a unas 3,5 millas al noroeste de la Torre de Hércules, en A Coruña.

El aviso se recibió a las 8:25 horas, cuando la embarcación solicitó remolque al quedar sin capacidad de maniobra. Según informa Salvamento Marítimo, parte del aparejo de pesca se enredó en la hélice, bloqueando el motor y dejando al barco a la deriva.

Desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de A Coruña se movilizó la Salvamar Betelgeuse, que se desplazó hasta la zona para prestar asistencia. Tras asegurar el pesquero, procedió a su remolque hasta el muelle de Oza.

La operación se desarrolló sin incidencias y concluyó alrededor de las 10:00 horas, cuando el Francisco Javier Uno quedó atracado en puerto. No se registraron daños personales entre los tres tripulantes.