Culleredo (A Coruña) exige a la Xunta más profesorado para alumnado con necesidades especiales

El Concello de Culleredo reclamó en el pleno que la Xunta refuerce con urgencia el profesorado destinado a la atención del alumnado con necesidades especiales en el municipio. La corporación aprobó por unanimidad una moción presentada por el gobierno local que, finalmente, se convirtió en institucional.

El texto advierte de la escasez de profesionales especializados, una situación que, según el acuerdo plenario, vulnera los derechos del alumnado más vulnerable. La falta de docentes de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje es una reivindicación reiterada en centros como los CEIP Ría do Burgo y Tarrío, así como en el IES Rego de Trabe, donde la comunidad educativa ya ha protagonizado movilizaciones.

El Concello insta a la Xunta a activar un plan de choque que refuerce estas especialidades y garantice que cada centro disponga de los profesionales necesarios para ofrecer una atención individualizada, continuada y de calidad. Además, solicita dotar el plan de recursos económicos y humanos suficientes y revisar los criterios de asignación y las ratios para asegurar una educación verdaderamente inclusiva.

Declaración por el 8M

El pleno aprobó también una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El documento reivindica una sociedad más igualitaria y alerta del auge de discursos machistas, especialmente en el ámbito digital, así como del incremento de feminicidios en 2025.

El texto denuncia una "ofensiva global contra los derechos de las mujeres" y subraya que la igualdad no puede presentarse como un privilegio, sino como un derecho democrático básico. Asimismo, advierte de los riesgos asociados a la transformación digital, como la difusión del ideario machista, la cosificación del cuerpo femenino y el blanqueo del negocio del sexo.

Otras mociones

La corporación dio luz verde a una moción de Alternativa para instar a la Xunta a financiar el 100% del servicio de ayuda a domicilio. La iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE y BNG, mientras que el PP se abstuvo. El Concello sostiene que la aportación autonómica está muy por debajo del coste real por hora del servicio.

Asimismo, se aprobó por unanimidad una moción urgente del BNG sobre la situación laboral del personal de la torre de control del aeropuerto de Alvedro. El acuerdo insta a AENA a investigar la solvencia de la empresa concesionaria y plantea recuperar la gestión directa del servicio ante las carencias denunciadas por los trabajadores.

Por último, el pleno abordó otra moción del BNG relativa a las bases de ejecución presupuestaria. Se acordó iniciar un expediente para estudiar una posible modificación técnica, con el apoyo de la oposición y el voto en contra del gobierno local.