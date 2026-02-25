A Coruña inicia la construcción de 80 plazas de aparcamiento entre el Ágora y Mariñeiros

El Concello da Coruña ha informado este miércoles de que en marzo comenzará a delimitar más de 80 nuevas plazas de aparcamiento en el vial que conecta el Ágora con las casas de Mariñeiros. Los trabajos de urbanización del polígono residencial de Visma avanzan de esta forma con actuaciones en materia de estacionamiento.

La junta de compensación, con la colaboración del ayuntamiento, iniciará las tareas en los próximos días, aprovechando la orilla izquierda del vial, donde se señalizarán nuevas plazas en batería o en línea, en función del tramo. Además, se suprimirá el estacionamiento irregular en el solar situado frente al Ágora, que será compensado por las nuevas plazas que se creen.

Esta medida abre camino a la próxima urbanización de las parcelas de Visma ubicadas en la margen de la calle Alcalde Jaime Hervada, que forman parte del proyecto de la promotora, y donde está previsto que se creen nuevas zonas verdes y equipaciones públicas, en paralelo a los desarrollos residenciales.

La intervención en el polígono de Visma, ámbito en el que se prevé la construcción de casi 3.600 viviendas antes del año 2030 (de las que casi 1.000 serán de protección oficial), también tendrá un impacto directo en el incremento de las superficies públicas, con la creación de 90.000 metros cuadrados de espacios al aire libre, 86.000 metros cuadrados de viario, sendas peatonales y de carril bici y casi 50.000 más reservados para equipaciones municipales.

"El avance en las obras permitirá no solo ganar espacios verdes y zonas libres, sino también contar con una importante bolsa de vivienda de protección para atender una demanda creciente de vivienda a precios tasados", indicó la alcaldesa, Inés Rey.

A este respeto, la transformación del polígono también supondrá la creación de una amplia bolsa de estacionamiento en superficie —cuando finalicen las obras de urbanización se habrán creado 1.784 nuevas plazas de estacionamiento en superficie, además de 289 en un nuevo aparcamiento público municipal—, fundamentales para facilitar el estacionamiento en Visma, donde los edificios residenciales ya contarán, además, con garajes propios.