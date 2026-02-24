Avenida Sardiñeira

A Coruña

Un hombre de 60 años resulta herido en A Coruña tras sufrir un accidente en Os Mallos

El siniestro se produjo en la avenida da Sardiñeira

Un hombre de 60 años ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico que se produjo en la avenida da Sardiñeira, en el entorno de la estación de tren de A Coruña, a la altura del número 32.

El siniestro se produjo sobre las 09:20 horas, cuando el hombre, que conducía una moto, chocó contra otro vehículo

Los servicios de emergencias se trasladaron hasta el punto del accidente para atender al motorista, que presentaba heridas de carácter leve.