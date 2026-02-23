Vecinos de A Coruña alzan la voz por los vertidos junto a contenedores en la plaza de San Andrés

La plaza de San Andrés, en pleno corazón de A Coruña, se ha convertido en foco de quejas vecinales por la acumulación recurrente de basura en el entorno de los contenedores.

Bolsas de gran tamaño, cajas de cartón y plástico, restos de vidrio e incluso muebles y colchones aparecen con frecuencia depositados en el exterior, generando una imagen que contrasta con el valor patrimonial y comercial de la zona.

Desde la asociación vecinal Coruña Centro aseguran que la situación no es puntual. "Estamos cansados de subir fotos al chat cada pocos días", explica Jorge, uno de sus integrantes. Las imágenes, tomadas en distintas jornadas, muestran residuos fuera de los recipientes, incluso en ocasiones en las que el interior de los contenedores no está lleno.

Imagen de la plaza la semana pasada. Cedida.

El pasado viernes, según relata, acudieron a tirar la basura y comprobaron que el contenedor estaba prácticamente vacío, mientras que en el exterior se acumulaban cajas de plástico y bolsas negras de grandes dimensiones.

"El problema es que muchas veces los residuos no se introducen dentro, aunque haya capacidad, y eso provoca un efecto llamada", señala.

Bolsones de gran tamaño y enseres abandonados

Uno de los aspectos que más preocupa a vecinos y comerciantes es la presencia habitual de bolsones negros de gran volumen, que quedan apoyados en la vía pública porque no caben en los contenedores convencionales.

A ello se suma la aparición periódica de colchones, pequeños muebles y otros enseres domésticos que, según apuntan, se dejan a la espera de recogida concertada por parte del Ayuntamiento.

Aunque este servicio existe, los residentes consideran que la falta de coordinación o el depósito fuera del horario adecuado provoca que estos objetos permanezcan durante horas, e incluso días, a la vista de peatones y clientes de los negocios próximos.

Algunos comerciantes de la zona, que prefieren no ser identificados, coinciden en que la plaza "podría ser una de las mejores de la ciudad" si se resolviese este problema.

Recuerdan que se trata de un espacio con alta densidad de locales de hostelería y comercio, además de un punto de paso habitual para vecinos y visitantes.

Petición de más contenedores y nueva ubicación

Las demandas vecinales pasan por incrementar el número de contenedores y estudiar una reubicación que evite la concentración actual en un punto especialmente visible. Consideran que distribuir mejor los recipientes podría reducir la acumulación y mejorar la integración del servicio de recogida en un entorno urbano sensible.

También reclaman mayor concienciación para que los residuos se depositen correctamente y en los horarios establecidos, evitando así que la basura quede expuesta en la vía pública.

Para quienes viven y trabajan en la plaza de San Andrés, la cuestión no es solo estética. "Es una cuestión de imagen de ciudad, de convivencia y de respeto al espacio común", resumen.