Una persona resulta herida tras sufrir una salida de vía en Oza-Cesuras (A Coruña)

Un hombre ha resultado herido este lunes en Oza-Cesuras tras sufrir una salida de vía. El accidente se produjo sobre las 13:00 horas en la carretera de Lois y en él también se vio implicado un furgón frigorífico.

Los servicios de emergencias movilizaron a los bomberos de Betanzos, el GES de Curtis y a la Guardia Civil que, a su llegada al lugar del siniestro, tuvieron que excarcelar al conductor, que había quedado atrapado en el interior de su vehículo, mientras que su acompañante corrió mejor suerte y resultó ileso.

El hombre fue atendido en un primer momento en el punto del accidente, situado en Oza, pero fue trasladado posteriormente al CHUAC.