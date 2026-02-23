Una manta eléctrica provoca un incendio en una vivienda del Ventorrillo de A Coruña

Un incendio declarado en la noche de este domingo en una vivienda de la calle Monasterio de Bergondo, en el barrio del Ventorrillo de A Coruña, movilizó a tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña, con un total de diez efectivos, a eso de las 22:30 de la noche.

Según informaron desde el servicio contraincendios, recibieron varias llamadas alertando de que salían llamas por una de las ventanas del inmueble. A su llegada, los bomberos encontraron la zona de trabajo despejada de vehículos y a la inquilina localizada en el exterior con las llaves de la vivienda, una actuación en la que intervino previamente la Policía Nacional.

Los efectivos desplegaron una línea de manguera hasta el cuarto donde se originó el fuego, cuya puerta se encontraba cerrada. Esta circunstancia resultó clave para evitar la propagación de las llamas al resto del piso, limitando los daños únicamente a esa estancia.

El incendio se originó en un colchón con una manta eléctrica. La extinción se llevó a cabo en un primer momento con un extintor y, posteriormente, con agua —empleando alrededor de 100 litros— hasta sofocar completamente el fuego.

Tras la intervención, los bomberos procedieron a ventilar la vivienda. El piso quedó habitable, salvo la habitación afectada por el incendio.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del 061, aunque finalmente no fue necesaria atención sanitaria y no se registraron heridos.

Incendio en contenedores

Una hora después, a eso de las 23:10, en la ronda Camilo José Cela, un incendio originado en un contenedor de basura movilizó a dos vehículos y un total de cinco bomberos hasta el lugar.

A pesar de que las llamas se ubicaban cerca de varios turismos que estaban allí estacionados, finalmente pudieron ser extinguidas utilizando agua.