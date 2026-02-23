Tres coches afectados por un incendio de madrugada en Arteixo (A Coruña) y otro en O Temple

Tres vehículos resultaron afectados por un incendio registrado en la madrugada de este lunes en la Travesía de Arteixo, según informó el 112 Galicia. El aviso se recibió poco después de la una de la madrugada y, afortunadamente, no se produjeron daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Arteixo, que se encargaron de sofocar las llamas. El fuego se inició en la parte trasera de uno de los vehículos y acabó alcanzando a otros dos coches que se encontraban estacionados a su lado. Además, el incendio provocó daños en una farola situada en las inmediaciones.

En el operativo también colaboraron el Servizo Municipal de Protección Civil y agentes de la Policía Local.

Otro incendio casi simultáneo en Cambre

Prácticamente al mismo tiempo, se activó otra alerta por un suceso similar en el municipio de Cambre. En este caso, el incendio se produjo en un coche que ardía en la rotonda de Costa da Tapia.

La extinción de este segundo fuego también fue asumida por los Bomberos de Arteixo. En este caso tampoco se registraron heridos.