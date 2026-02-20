Los temporales de A Coruña dejan paso a un nuevo capítulo: arreglar los daños en el asfalto

Grieta en Someso (A Coruña), que obligó a cortar un carril al lado del Coliseum. Sector 7 Recinto Ferial.

Los efectos de los diferentes temporales no solo son los inmediatos. Algunos tienen incidencia más allá de la duración del fenómeno atmosférico, bien sea por los propios daños que causa su acción o, incluso, por el retraso que ocasiona en las obras previstas por las diferentes administraciones.

Uno de esos elementos que usamos a diario, casi en modo automático, son las carreteras. Más allá de los mantenimientos necesarios, se espacien más o menos en el tiempo, la acción de la lluvia ha dejado al descubierto baches que los propietarios de estas carreteras arreglarán en muchos casos en cuanto la lluvia remita.

En A Coruña, dos de las zonas que han alzado la voz se quejan del estado de sus carreteras. Una de ellas es la que corresponde a la denominada "sector 7", que ocupa la superficie del polígono de Someso, Espacio Coruña, Expocoruña, Coliseum y Recinto Ferial.

A través de una publicación en sus redes sociales, reclaman el arreglo de la incorporación a Alfonso Molina desde la Avenida García Sabell, a la altura del edificio de Sindicatos.

Esta reclamación ha encontrado una compañera de viaje en una reclamación en el barrio de Eirís. "Entre la farmacia de Eirís y el Oncológico, el último asfaltado es de cuando Paco Vázquez era alcalde", insisten, acotando que el tramo en dirección farmacia desde el colegio de Eirís es porque se metió tubería nueva.

A mayores, insisten en que hay remiendos, cráteres y arquetas medio hundidas y reprochan el estado de las calles Federica Montseny, Luz Pozo Garza y Victoria Kent.

El ayuntamiento continúa con los trabajos de asfaltado de diferentes zonas de la ciudad, dentro de un ambicioso plan. En concreto, en los próximos días, si la meteorología lo permite, se asfaltarán hasta 6,2 kilómetros de la carretera de Bens, en la zona que conecta el refugio de animales y el acceso norte al núcleo de población.

Las actuaciones continuarán en el Paseo Marítimo, entre San Roque y la avenida de Labañou, para avanzar hacia el tramo que conecta las rotondas de Torre de Hércules y Aquarium Finisterrae. En medio de esta actuación se retirarán también los antiguos carriles del tranvía en su orilla terrestre.

A pesar de este esfuerzo municipal, los baches siguen ocasionando percances a los conductores, que ansían que la vía que transitan a diario presente un estado como si acabara de ser inaugurada.

Incidencias en el área urbana

En los diferentes ayuntamientos del área metropolitana también hay incidencias con respecto a la conservación de las carreteras.

En Arteixo, el ayuntamiento va a poner en marcha un plan de choque en zonas de tráfico pesado como son Meicende o Rañobre.

Además, el 2 de marzo se iniciará la reforma de la Travesía de Arteixo, con 1,8 kilómetros de actuación donde se va a humanizar esta arteria.

También hay otras actuaciones previstas en la AC-415, además de un plan que se financiará con fondos provinciales a través del programa de POS.

Del mismo modo, el ayuntamiento dirigido por Carlos Calvelo reclama actuaciones a otros organismos, en este caso la Diputación, en la carretera de Suevos, la que une diferentes zonas con Barrañán y en el Valle de Loureda.

También reclaman a la Xunta el arreglo de la N-522, conocida popularmente como la carretera de A Coruña - Carballo, a la altura de Villarrodis.

En Culleredo se ha puesto en marcha un equipo de rebacheo que empezó a trabajar con el fin de los temporales. Su actividad se inició en las zonas más sensibles para la seguridad vial.

Las primeras actuaciones abarcan zonas urbanas como la Avenida de Coruña y la Avenida de Ribados, la avenida Electo Carballo, la avenida de O Portádego y la calle Ángel Senra. Posteriormente, se desplazarán hasta zonas del rural.

Además, hay obras con proyecto propio que tendrán una renovación del firme, tanto zonas urbanas como rurales.

Por su parte, Abegondo lleva a cabo una política de rebacheos continuos a lo largo del año, por lo que no necesita una campaña específica. No obstante, las lluvias de estos últimos 60 días han obligado a paralizar el trabajo. Del mismo modo, los proyectos propios ya abarcan la renovación del firme en muchos puntos.

Bergondo tampoco es ajena a esta situación. El ayuntamiento tiene previsto actuar, en cuanto el tiempo lo permita, en bacheados específicos o asfaltados completos en Lubre, Montecelo, Callou y Carrío. Además, lanza su dardo a la Xunta: "Esperemos que hagan lo propio en sus carreteras", explican a consulta de Quincemil.

Algo similar sucede en Carral, donde se parchearán las carreteras con desperfectos en principio la próxima semana. Además, reclaman al Gobierno el tramo de la N-550 entre los kilómetros 15 y 25, y a la Diputación la DP-2101, DP-2103 y DP-0106, que tienen tramos con baches "muy peligrosos"

Miño, además, vio en los últimos días cómo la Diputación está llevando a cabo un arreglo en la vía que une Perbes con Miño.

A lo largo de 2026, el ayuntamiento acometerá trabajos en Bemantes (A Quinta - A Torre y un tramo en Ansimonde), Perbes (Baixada a Fonte da Leira, Pena de Abaixo á Cruz, Bollo y De Nigrofe a San Xoan), San Xoan (A Viña, Cortorna da Igrexa, Buiña y De Couto a Rego de Andel), Miño/Sombreu (mejoras en la calle Marismas, un tramo de Camiño Real, A Torre en Sombreo, AC-160 y su ramal y el tramo hasta Etap), Castro (Currás en Rañobre), Carantoña (A Serpeira, Lameira a Os Castros, frente a la Iglesia y Entre Caminos a Chao do Monte), Callobre (A Brea, Vigo de Arriba, Vigo de Abaixo, Barbeita, Cachufeira y A Graña a DP-0906) además de Leiro (trabajos en Coído).

A mediados de mes, un accidente mortal en Curtis, donde falleció una mujer y un hombre resultó herido a la altura del kilómetro 671 de la N-634, a la altura de Fisteus, sirvió también para levantar la voz con respecto al estado de esta vía. El ayuntamiento pidió que se arreglase "lo antes posible".

Besteiro dice que el arreglo de carreteras es una prioridad que el gobierno va a asumir

El secretario xeral del PSdeG-PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, manifestó este miércoles que el arreglo de las carreteras va a ser "una prioridad" para el gobierno.

Besteiro, sin responsabilidad de gobierno, insistió en que el resto de infraestructuras dependientes tanto de la administración autonómica como de las locales también "está sufriendo muchísimo" en un contexto que las propias condiciones meteorológicas adversas imposibilitan su mantenimiento.