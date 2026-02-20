La pasarela provisional entre estaciones sobre Alfonso Molina, en A Coruña, abrirá el lunes

La pasarela que cruzará de forma provisional Alfonso Molina a la altura de las estaciones de tren y bus abrirá el lunes. La estructura servirá de paso sobre la vía mientras se reforma la pasarela original, que será retirada para su renovación.

El Concello de A Coruña sacó en mayo de 2025 a licitación las obras de renovación de la pasarela peatonal de Alfonso Molina. La actuación se enmarca dentro del desarrollo de la futura Estación Intermodal, que conlleva también la mejora de los accesos próximos al complejo.

Los operarios realizaron primero los trabajos para asentar la estructura y, posteriormente, se programaron varios cortes de tráfico nocturnos para poder colocar el vano central sobre la avenida. Así, se realizaron primero las cimentaciones a un lado y a otro de la avenida, pruebas de carga y, por último, la colocación del vano central y las rampas laterales.

Una vez terminados los trabajos y comprobado que la pasarela provisional es segura para su uso, el Concello da Coruña ha confirmado este viernes que el paso provisional abrirá al público el lunes 23 de febrero.

Desmontaje de la actual y cortes de tráfico

La pasarela original, por otro lado, será desmontada para su reparación en un taller. Los principales trabajos a los que será sometida son los de saneamiento y pulido, debido a la exposición permanente a las inclemencias meteorológicas y por el desgaste derivado de su uso.

"Esta pasarela es fundamental para mantener una conexión peatonal y accesible entre Cuatro Caminos y el entorno de Os Mallos, especialmente entre la terminal de autobuses y la ferroviaria hasta que estén habilitadas en la Intermodal", señaló la alcaldesa, Inés Rey, respecto a los trabajos.

La previsión del concello es que a principios de la próxima semana se pueda iniciar el desmontaje de las rampas laterales de la pasarela original, lo que exigirá cortes de tráfico en horario nocturno en este sector de Alfonso Molina, de los que se informará a través de los canales oficiales del ayuntamiento.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Seranco, suponen una inversión de 850.000 euros.

Una reforma necesaria

En septiembre los bomberos tuvieron que cortar el acceso del público durante varios días debido a la caída de desconchados de hormigón sobre la calzada de Alfonso Molina. Los restos cayeron a la vía de tráfico rodado, por lo que acudieron para realizar una revisión y señalización de la zona, con el fin de que los técnicos del Departamento de Infraestructuras la revisasen.

"La pasarela ya tiene sus años y, en consecuencia, es necesario intervenir para mejorar su accesibilidad y reparar las partes más deterioradas", señaló la alcaldesa en su día. "Muchas de las piezas de chapa y barandillas de la pasarela necesitan ser revisadas, pulidas y reforzadas, y en la mayoría de los casos será necesario llevar a cabo trabajos de soldadura en taller", explicó.